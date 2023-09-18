شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من التقلبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، عن تخفيضات «أوبك +» لإمدادات سوق النفط، قائلاً: «إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات».

وأضاف خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري - كندا: «نريد أن نكون استباقيين وحذرين.. لا نستهدف الأسعار وإنما تقليل التقلبات».

وقال: «إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم».

وردا على سؤال حول الطلب الصيني، أشار إلى أن «الوضع ليس سيئاً بعد».

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن «الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة»، محذراً من أن «العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط».

وشدد على أن «هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة».

وقال: «من الأفضل دائما اتباع الشعار الذي أتبعه وهو أنا أصدق ما أراه بعيني. عندما يكون الأمر واقعا وليس توقعات. نشكر الله على أن بوسعنا إنتاج المزيد».

وعن توقعات وكالة الطاقة الدولية، أشار إلى أنها «ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي». (رويترز)