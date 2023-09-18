مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11036.04 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، و مجموعة صافولا، وأسمنت الجنوب، واللجين، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ولاء، وعذيب للاتصالات، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، و بحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.14% و 9.68% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي ، و اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 502.09 نقطة ليقفل عند مستوى 22289.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 800 الف سهم.