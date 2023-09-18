وسائل إعلام تكشف حقيقة طرح 50 جنيها بلاستيكية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة طرح عملة جديدة فئة 50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر وعليها رسمة فرعونية للملك "توت عنخ آمون" .

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر مصرفية قولها إنه لا يوجد عملات فئة 50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر في مصر، وأن الصورة المنتشرة هي صورة مرسومة على الأيدي عبر استخدام أدوات الفوتوشوب ويتم طباعتها ورقيا.

وأكدت المصادر في تصريحاتها للموقع أن البنك المركزي المصري لم يعلن حتى الآن عن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد طرح 10 جنيهات منذ أكثر من عام وطرح العشرين جنيها البلاستيكية في يونيو الماضي.

وأظهرت الصور المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي عملة الـ50 جنيها المفبركة، وعليها توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

وخلال الفترة الماضية، استقر البنك المركزي على طرح فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا في صورتها البلاستيكية الجديدة وبتصميم جديد.