شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة، وأكد أن العالم سيمضي من أزمة طاقة لأخرى إذا لم يتم التخطيط الجيد لسلاسل الإمدادات"

وأضاف في جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي: " نريد أن نكون استباقيين وحذرين.. لا نستهدف الأسعار وإنما التقلبات".

مجموعة العشرين

وسبق وأكد وزير الطاقة أن السعودية تُشارك العالم ومجموعة العشرين الاهتمام في تطوير السبل والسياسات لمواجهة آثار التغيّر المناخي، وتقليل آثاره السلبية في الإنسان والتجمعات السكانية، وتطوير خطط وإستراتيجيات لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وقال إن موقف المملكة الواضح والمُعلن في هذا الصدد هو التركيز على الانبعاثات دون المصادر في إطار تطبيق اتفاقية باريس.