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الأسهم الأوروبية تنخفض مع تراجع سهم سوسيتيه جنرال

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اليوم - رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين مع تراجع أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بعد أن تسببت خطة استراتيجية طال انتظارها من رئيسه التنفيذي الجديد في خيبة أمل للمستثمرين، وسط حالة من الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بعد صعوده نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.
وهوى سهم سوسيتيه جنرال 12.1 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بعد أن قال ثالث أكبر بنك في فرنسا إنه لا يتوقع نموا يذكر في المبيعات السنوية على مدى السنوات المقبلة.
وهبط مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9 بالمئة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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