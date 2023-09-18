شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض مع تراجع سهم سوسيتيه جنرال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين مع تراجع أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بعد أن تسببت خطة استراتيجية طال انتظارها من رئيسه التنفيذي الجديد في خيبة أمل للمستثمرين، وسط حالة من الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بعد صعوده نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وهوى سهم سوسيتيه جنرال 12.1 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بعد أن قال ثالث أكبر بنك في فرنسا إنه لا يتوقع نموا يذكر في المبيعات السنوية على مدى السنوات المقبلة.

وهبط مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9 بالمئة.

