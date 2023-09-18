شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "التجارة" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، وصعدت قطاعات الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%.

وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.4%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 961.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.9 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.69%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 27.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 230.7 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 556.5 ألف جنيه، 41 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 324.1 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 23811 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8264 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 5570 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.