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- بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أطلقت مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسخر خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية، للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالميا، وذلك ضمن أعمال الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة «SDG Digital» المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أطلقت مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسخر خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية، للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالميا، وذلك ضمن أعمال الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة «SDG Digital» المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، الدور المحوري لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتحقيق الرفاه والازدهار للجميع، مشيرا إلى أن إطلاق المبادرة يأتي تأكيدا للدور القيادي والريادي للمملكة في تسخير خدمات الاتصالات والفضاء والتقنية لخدمة البشرية.

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