«البلدية والإسكان» تتيح إصدار شهادة امتثال المباني.. ومهلة لمخالفات التشوه البصري حتى فبراير 2024

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وأوضحت الوزارة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024م، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي، مبينة أن نطاق تطبيق اشتراطات «شهادة امتثال المباني» يسري على المباني القائمة، أما الحديثة فتصدر تلقائيا بعد صدور شهادة الإشغال.
ويتضمن دليل إجراءات «شهادة امتثال المباني» 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت، إضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
كما تتضمن المخالفات تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة حديد أو «شينكو» على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، كما تشمل المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من مترين، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
ودعت الوزارة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، فيما يمكن إصدار «شهادة امتثال المباني» أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي.
شهادة امتثال المباني
- تهدف لضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري.
- المهلة التصحيحية تنتهي في 18 فبراير 2024.
- نطاق تطبيق اشتراطات شهادة امتثال المباني يسري على المباني القائمة.
19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، من أهمها:
- وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع.
- وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.
- وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من مترين.
- عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية.
- وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى.
- وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية.
- وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
- عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
- وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
- تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية.
- تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة مثل حديد أو »شينكو« على سور الارتداد أو السطح.
- عدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية.
- وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
- وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
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