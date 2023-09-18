كاسبرسكي تختار الرياض مقرا لإنشاء أول مركز للشفافية في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي مركز «كاسبرسكي للشفافية» الذي يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط.واختارت «كاسبرسكي» العاصمة الرياض لتكون مقرا لإنشاء أول مركز للشفافية لها في منطقة الشرق الأوسط، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد مكانة المملكة بوصفها مركزا للتقنية والابتكار، بالتوازي مع تحولها إلى وجهة لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تؤسس مقار إقليمية لها بالعاصمة.

ويتيح المركز لزواره إمكانية الاطلاع على الكود المصدري لجميع حلول كاسبرسكي المحلية، واختيار أي من خيارات العروض التي تتضمن «المسار الأزرق» و»الأحمر» و»الأسود»، تبعا لمستوى التطور، حيث يمثل الخيار الأول «المسار الأزرق»، نظرة عامة على عمليات التطوير الأمني للمنتجات والخدمات، إضافة إلى إجراءات إدارة البيانات، ويسمح الخيار الثاني بإلقاء نظرة عامة على الأجزاء الأكثر أهمية من الكود المصدري بمساعدة متخصصين، وتقديم تحليل مستهدف للقيام بوظيفة معينة، فيما يقدم الخيار الثالث نظرة عميقة وشاملة على الكود المصدري، بمساعدة الخبراء والمختصين.

وأكد المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي يوجين كاسبرسكي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا رقميا لافتا للنظر، وإطلاق المركز في الرياض يأتي تأكيدا لمكانة المملكة التقنية وتعزيزا لثقة الشركاء بما تقدمه لهم كاسبر سكي من خدمات وحلول.

3 مسارات

المسار الأزرق

نظرة عامة على عمليات التطوير الأمني للمنتجات والخدمات، إضافة إلى إجراءات إدارة البيانات.

نظرة عامة على الأجزاء الأكثر أهمية من الكود المصدري بمساعدة متخصصين، وتقديم تحليل مستهدف للقيام بوظيفة معينة.

نظرة عميقة وشاملة على الكود المصدري، بمساعدة الخبراء والمختصين.

المسار الأحمرالمسار الأسود