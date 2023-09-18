شكرا لقرائتكم خبر 600 شركة غذاء في معرض فوديكس السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت العاصمة الرياض نحو 600 شركة من صناع الغذاء في العالم، تتنافس على تقديم أحدث الابتكارات والمنتجات الغذائية وتجهيزات المطاعم والفنادق، خلال المعرض السعودي الدولي الرائد في قطاع الأغذية «فوديكس السعودية» الذي تستمر فعاليته إلى غد الأربعاء في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وأكدت اللجنة المنظمة لمعرض «فوديكس السعودية» أن المعرض يحظى بمشاركة أكثر من 50 دولة، وهذا يعكس مكانة السوق السعودي الذي يتمتع بعوامل جذب كبيرة، تجعله الأكبر والأكثر استقرارا ومتانة في قطاع الأمن الغذائي بالمنطقة، وذلك في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات بفضل المشاريع والبرامج والمبادرات التي أطلقتها القيادة الرشيدة ضمن رؤية الوطن 2030 التي تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أفضل، وأكثر رفاهية للمجتمع السعودي.

من جهتها أكدت مديرة المعرض روى الحازمي أن المعرض يتضمن مشاركات متنوعة وعلامات تجارية رائدة في مقدمتها العلامات السعودية التي تشكل ما يقارب 30% من حجم أجنحة المعرض، كما يتضمن المعرض مشاركة واسعة من 27 دولة يمثلها جناح الاتحاد الأوروبي، وينظم المعرض مجموعة كبيرة من العروض الحية والفعاليات المشوقة والمسابقات وورش العمل، منها رحلة عبر عالم فن الشوكولاته، ومنطقة الطهي المباشر، ومسابقة الطهاة الدولية، ومسابقة الميكسولوجي (موكتيل بار)، ويحظى المعرض بحضور خبراء صناعة وتجارة الأغذية، وأكثر من 200 طاه يشاركون في مسابقة الطهي السنوية الشهيرة عبر 14 فئة متنوعة.

وشهد المعرض في أول أيامه حضورا واسعا، وسط توقعات بأن يتجاوز الزوار 15 ألف شخص في أيامه الأربع، حيث تتسع أجنحته لمنتجات غذائية عديدة تشمل البذور والحبوب، العصائر والمشروبات، اللحوم والدواجن، منتجات الألبان، الأغذية الطازجة والمبردة والمجمدة، المعلبات والأغذية المحفوظة، الحلوى والوجبات الخفيفة والمعجنات، المأكولات البحرية، المنتجات المتخصصة، بالإضافة إلى معدات وتكنولوجيا الطعام وخدمات الأغذية.