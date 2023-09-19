شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية في إغلاق الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تشهد مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغيرًا يُذكر يوم الاثنين، مع استعداد المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأمريكي لوضع السياسات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يتغير مؤشر داو جونز الصناعي تقريبًا، إذ ارتفع 6.06 إلى 4624.30 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 3.21 نقطة أو 0.1% إلى 4453.53 نقطة.

ولم يتغير مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا تقريبًا، إذ ارتفع 1.90 إلى 13710.24 نقطة.

سعر الدولار والذهب

انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في 6 أشهر.

وارتفع الذهب بسبب ضعف الدولار، مع ارتفاع العقود الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1955.30 للأونصة في بورصة نيويورك المالية.