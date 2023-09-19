شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات المصريين من الإمارات ترتفع إلى 3.5 مليار دولار في 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قدرت التحويلات الإجمالية بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، بينما كانت نحو 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 1.4%.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إنه في المقابل بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 8.4%.

وحققت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر قفزة كبيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قدرت بنحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بينما كانت نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 300.8%.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.