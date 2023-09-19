شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.71% إلى 33296.23 نقطة اليوم الثلاثاء.
في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.35% إلى 2419.95 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.71% إلى 33296.23 نقطة اليوم الثلاثاء.
في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.35% إلى 2419.95 نقطة.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام