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بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على انخفاض

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رويترز - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.71% إلى 33296.23 نقطة اليوم الثلاثاء.

في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.35% إلى 2419.95 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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