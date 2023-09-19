شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي والامني والمضي قدما في الثورة التشريعية والاجرائية وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية

وقال بيان الاتحاد العام للغرف التجارية ، "بالأصالة عن مجالس إدارات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإنابة عن 5 مليون وتاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم نناشد فخامة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.