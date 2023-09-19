شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط المؤشر الرئيسى بضغوط تراجع سهمى مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 19745 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 23854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 8271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل

إلى مستوى 5757 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال عدد 200 ألف سهم، مليون سهم، 165 ألف سهم، 2.85 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 38 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 48.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 36.8 ألف سهم، مليون سهم، 6 آلاف سهم، 8 ملايين سهم، 1.2 مليون سهم، 288.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 5174 سهم، 234.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 60.9 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.275 دولار للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 على أن يتم السداد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المقبل، بالدولار على المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دبي، وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقًا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري.

في سياق آخر قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، إن مجلس الإدارة وافق على المشاركة في اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال شركة المهن الطبية بنسبة ملكية شركة إيبيكو البالغة 10% من رأسمهالها، وذلك بواقع 42 جنيهًا للسهم (10 جنيهات قيمة اسمية و32 جنيهًا علاوة إصدار) على أن تكون القيمة المدفوعة في الاكتتاب 84 مليون جنيه.