شكرا لقرائتكم خبر عن 171 دولاراً متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي.. و220 دولاراً في جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تصدرت فنادق الشرق الأوسط مؤشرات الأداء المهمة بمتوسط سعر للغرفة بلغ 160 دولاراً حتى الآن هذا العام، ما يجعل قطاع الضيافة في المنطقة هو الأقوى عالمياً، وفقاً لمزود بيانات الفنادق العالمي، «إس تي آر».

وبرز سوق الفنادق في الشرق الأوسط باعتباره الأقوى في العالم هذا العام، استناداً إلى مقاييس أداء القطاع، كالإشغال وإيرادات كل غرفة متاحة ومتوسط سعر الغرفة. ووصل متوسط سعر الغرفة في فنادق المنطقة إلى 160 دولاراً حتى الآن في عام 2023، مقارنة بـ142 دولاراً في الولايات المتحدة، و141 دولاراً في أوروبا، و90 دولاراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتجاوز متوسط سعر الغرفة في فنادق دبي المتوسط الإقليمي وسجل 171 دولاراً، فيما وصل معدل الإشغال إلى 76%. ووصل متوسط أسعار الغرف في فنادق أبوظبي إلى 130 دولاراً ومعدل الإشغال إلى 70% هذا العام حتى الآن.

وتتوقع «إس تي آر» أن يبلغ نمو إيرادات الغرفة المتاحة للفنادق 1.6% على أساس سنوي لعام 2023.

واحتلت جدة المركز الأول في المنطقة، حيث سجّلت فنادقها متوسط سعر للغرفة يبلغ 220 دولاراً.

قطاع السياحة في الشرق الأوسط سجّل أقوى انتعاش في العالم بعد الوباء، على الرغم من تواصل الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة. وارتفع عدد السياح الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 15% عن المستويات المسجلة في عام 2019.

وحظيت المنطقة بأعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي من السياحة على مستوى العالم، بنسبة 5%.