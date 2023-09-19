شكرا لقرائتكم خبر عن 111 مليار درهم ودائع شبه نقدية جديدة خلال 7 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إحصائيات المجاميع النقدية الصادرة عن المصرف المركزي، عن وصول الودائع شبه النقدية في الإمارات إلى 1.077 تريليون درهم في يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 22% مقابل 885.4 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم.

وزادت الودائع شبه النقدية على أساس شهري بنسبة 0.54% توازي 5.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في يونيو 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5% مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، أي بزيادة 110.9 مليار درهم.

و«الودائع شبه النقدية»، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية.

وارتفعت الودائع النقدية على أساس سنوي 7.5% إلى 669 مليار درهم في يوليو، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.

وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.

و«الودائع النقدية» هي كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.