شكرا لقرائتكم خبر عن 112.7 مليار درهم النقد المتداول خارج بنوك الإمارات بنهاية يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع النقد المصدر في القطاع المصرفي إلى 130.6 مليار درهم في مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13.7% مقارنة بنحو 114.9 مليار درهم في يوليو 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و112.7 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يوليو الماضي.

وكذلك، ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33% لتصل إلى 625 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 155 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.45% مقابل 622.2 مليار درهم في يونيو 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، و130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.