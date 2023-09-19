شكرا لقرائتكم خبر عن 19 بندا على طاولة جمعية «النهدي الطبية».. 23 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة النهدي الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) ، والذي سيقعد عبر وسائل التقنية الحديثة. وذلك يوم الإثنين 08/04/1445هـ الموافق 23/10/2023م، الساعة 19:00 للنظر في جدول الأعمال.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول» يتضمن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعبدالرحمن النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (250,000) ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

جدول الأعمال

يشمل جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للنقليات، والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الله النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علمًا بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (7,200,000) ريال سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (700,000) ريال سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة النهدي للإستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (348,600) ريال سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

الأعمال والعقود

ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للإستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (287,500) ريال سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق، والتي لرئيس مجلس الإدارة صالح بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة عبد الإله بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لمرافق المبنى الرئيسي للشركة، علمًا بأن قيمة التعاملات هي (530,313) ريال سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة صالح بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة عبد الإله بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (1,207,500) ريال سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انتماء للخدمات العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة صالح بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة عبد الإله بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (241,500) ريال سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

تعديل نظام الشركة الأساس

ومن ضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة)، والتصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة)، والتصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة)، والتصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس)، والتصويت على دمج و تعديل المواد من المادة السادسة والعشرين إلى المادة والسادسة والثلاثين مع المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، والتصويت على حذف المادة الخامسة والعشرين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس)، والتصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطيات).

ويشمل جدول الأعمال: التصويت على حذف المادة الخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية)، والتصويت على تعديل المادة الثالثة و الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأحكام الختامية)، والتصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس.