شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو بلجنة المراجعة في «مسك».. وتعديل لائحة «الترشيحات والمكافآت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة «مسك» عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»: تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب ماد النظام وترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو المجلس م, هذال العتيبي (عضو مستقل)، في لجنة المراجعة ابتداء من 25 يونيو الماضي، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريح 1 يوليو 2025، وذلك بدلا من عضو اللجنة ماجد الصويغ.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.