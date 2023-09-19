شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 268 مليار يوان في النظام المالي والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة 208 مليارات يوان (حوالي 29 مليار دولار) وبسعر فائدة قدره 1.8%، فيما أجرى البنك عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 60 مليار يوان وبسعر فائدة يبلغ 1.95%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في نهاية الربع الثالث من العام، حسبما قال البنك في بيان.

يشار إلى أن عمليات إعادة الشراء العكسية (أو الريبو العكسي) هي عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.