شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تتوسع في إيطاليا وتدشن مركزاً للمنتجات الغذائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار سعي مجموعة «اللولو» لتعزيز عمليات التوريد وجلب منتجات عالية الجودة لسلسلة متاجرها الضخمة، افتتحت المجموعة العالمية، مركزاً عالمياً لتوريد وتحضير وتصنيع وتصدير الأغذية في إيطاليا.

وتم افتتاح شركة «واي انترناشيونال»- إيطاليا، ذراع التوريد لمجموعة اللولو، من قبل جويدو جيديسي، وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو. كما حضر المناسبة روبرتو ريزاردو، رئيس قسم الاستثمار الأجنبي المباشر في إنفيتاليا، وفاليريو سولداني، مدير وكالة التجارة الإيطالية، وسيزاري تريفوساني، وناصر الخاجة، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إيطاليا، ورئيس غرفة التجارة العربية في إيطاليا، ومحمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو، وأليساندرو سيموني، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في إيطاليا، ومسؤولون آخرون.

ستعزز هذه الخطوة من عمليات التوريد في مجموعة اللولو ليس فقط من إيطاليا ولكن أيضاً من الدول الأوروبية المجاورة لضمان استمرار الإمدادات واستقرار أسعار المنتجات الغذائية ووصولها للمستهلك بأسعار معقولة.

255 متجراً

يقع هذا المرفق المتطور في موقع مثالي في قلب مركز التجارة العالمي في مطار مالبينسا في ميلانو، وسيركز بشكل أساسي على توريد وتجهيز وتخزين وتعبئة وتصدير المنتجات الغذائية العالية الجودة من إيطاليا إلى أكثر من 255 متجر من متاجر لولو هايبر ماركت المنتشرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا.

وسيكون هناك تركيز خاص على بعض المنتجات المتميزة من بينها أنواع الجبن، والشوكولاتة، ومربيات الفاكهة، والمعجنات الحلوة، والمعكرونة العضوية، وزيت الزيتون البكر، والملح البحري العالي الجودة من أفضل العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة. وإضافة إلى تعبئة المواد الغذائية، سيقوم المركز أيضاً بتوريد وتصدير مجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات خاصة التفاح، والعنب، والكيوي، والزيتون، وغيرها الكثير.

أسعار تنافسية

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: «باعتبارنا شريكاً رئيسياً في قطاع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، فإن استراتيجيتنا المستمرة تتمثل في إنشاء مرافق التوريد وتصدير وتجهيز الأغذية الخاصة بنا في جميع أنحاء العالم لضمان إمدادات مستمرة وأسعار تنافسية لمنتجاتنا».

وأضاف: «تمتلك إيطاليا بعض الأطباق المشهورة، ومجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات والسلع المتنوعة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع وكالة التجارة الإيطالية لتعزيز تصدير هذه المنتجات إلى متاجرنا، وسنعمل مع جميع أصحاب المصلحة للترويج للعلامات التجارية الإيطالية من خلال تنظيم «مهرجانات الطعام الإيطالي» عبر متاجرنا».

وتابع: «سنقوم في البداية بتصدير منتجات بما قيمته 50 مليون يورو، ونتوقع أن نصل إلى 200 مليون يورو خلال عامين. نحن نتعاون مع الجمعيات التعاونية للمزارعين للحصول على الفواكه والخضراوات، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في القطاع الزراعي في إيطاليا، كما أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كبيرة في إيطاليا.