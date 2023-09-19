شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» و«السريلانكية» توقعان اتفاقية إنترلاين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

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وقعت «طيران الإمارات» و«الخطوط السريلانكية» اتفاقية إنترلاين متبادلة لتعزيز الاتصال للركاب. وتتيح هذه الشراكة للعملاء الوصول إلى نقاط جديدة على شبكتي الناقلتين عبر دبي وكولومبو، وذلك باستخدام تذكرة واحدة والاستمتاع بسياسة نقل الأمتعة السخية ووصولها إلى الوجهة النهائية.

وتفتح الشراكة بين الناقلتين، 15 وجهة إقليمية تديرها الخطوط الجوية السريلانكية عبر كولومبو، ليتمكن ركاب طيران الإمارات من الاختيار من بينها.

وتشمل الشبكة المشتركة وجهتين جديدتين في الهند هما مادوراي وتيروتشيرابالي، إضافة إلى جزيرة غان في جزر المالديف. وتشمل الوجهات في الشرق الأقصى وجنوب آسيا أيضاً كوشين وتشيناي وبنغالورو وحيدر أباد وماليه وبانكوك وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وجوانزو وسيول وطوكيو.

ويستفيد ركاب الخطوط السريلانكية من الوصول إلى شبكة طيران الإمارات العالمية، ومواصلة سفرهم عبر دبي إلى 15 مدينة تخدمها طيران الإمارات. وتشمل الشبكة المشتركة نقاطاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا والولايات المتحدة. ويستمتع ركاب السريلانكية بتجربة السفر المتميزة ومزايا الشراكة التي توفرها طيران الإمارات أثناء سفرهم إلى كل من البحرين وعمّان والدمام والمدينة المنورة والقاهرة ومسقط ونيروبي وموسكو وتل أبيب ومجموعة من المدن الأمريكية، بما فيها نيويورك جون كينيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وبوسطن وهيوستن.

خيارات واسعة

قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسرنا تفعيل الشراكة مع الخطوط السريلانكية وتزويد عملائنا بمزيد من الخيارات والوصول إلى وجهات إضافية تناسب خطط سفرهم. وتتيح هذه الشراكة لعملائنا السفر بسلاسة إلى وجهات فريدة في الهند وجزر المالديف عبر كولومبو. ونتطلع إلى مواصلة تطوير تعاوننا في المستقبل القريب وتعزيز المزايا التي يمكن للعملاء الاستمتاع بها عند السفر مع طيران الإمارات والسريلانكية بتذكرة واحدة».

اتصال دائم

فيما قال ريتشارد نوتال، الرئيس التنفيذي للخطوط السريلانكية: «تلتزم السريلانكية بتوفير الاتصال بسريلانكا من جميع أنحاء العالم، ونعمل مع العديد من الشركاء للوصول إلى المدن التي لا نسافر إليها. طيران الإمارات ناقلة عالمية بحق ولها تاريخ طويل في سريلانكا، ويسعدنا العمل معها. وتوفر هذه الشراكة مزيداً من الخيارات للتواصل من وإلى سريلانكا، ما يساعد المسافرين من وإلى سريلانكا ويدعم نمو السياحة في لؤلؤة المحيط».

وتشكّل سريلانكا وجهةً مهمةً على شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي نحو 140 مدينة في القارات الست. وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى سريلانكا في عام 1986، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 11 مليون مسافر من وإلى كولومبو. وتشغّل الناقلة حالياً رحلتين يومياً دون توقف إلى كولومبو، بطائرات البوينغ 777-300ER، إضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر ماليه، ما يوفر للعملاء مرونة اختيار الرحلات والاستمتاع بالراحة مع أقل مدد للتوقف لمواصلة السفر. كما تعد طيران الإمارات الناقلة الدولية الوحيدة التي توفر خدمة الدرجة الأولى على خط كولومبو، حيث تقدم للمسافرين منتجات ذات مستوى عالمي وراحة فائقة على الأرض وفي الأجواء.