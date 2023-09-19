شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع مع تباطؤ القطاع الصناعي وترقب قرارات الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، في تعاملات متقلبة إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) غداً الأربعاء، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس.

وانخفض القطاع الصناعي 0.5 في المئة مع تراجع سهم دويتشه بوست 2.7 في المئة.

وتراجع سهم كينجفيشر 5.2 في المئة بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم تور جروب ارتفع 4.2 في المئة بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله، مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.

(رويترز)