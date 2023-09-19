شكرا لقرائتكم خبر عن رغم المخاطر المرتفعة.. 36 % عوائد للمستثمرين من العملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة، أن العملات المشفرة مستمرة في تحقيق عوائد إيجابية مرتفعة للمستثمرين بنسبة 36%، مشيرة إلى أن بالرغم من ذلك فإنها ذات مخاطر أعلى نسبيا مقارنتها بالأصول الأخرى.

وقالت الدراسة: إن المستثمرين العالميين يثقون بإمكانات النمو المرتفعة قصيرة الأجل للعملات المشفرة، ويدركون قيمتها في تنويع المحافظ الاستثمارية، فيما يستمر الأساس المنطقي المشترك للاستثمار في العملات المشفرة ثابتا عبر الأسواق الـ19 التي شملها استطلاع للرأي عن دراسة أداء العملات المشفرة.

تخصيص مزيد من الأصول

أظهرت الدراسة أن عددا كبيرا من المستثمرين الحاليين أكثر عرضة مرتين لتخصيص المزيد من الأصول في استثمارات العملات المشفرة بنسبة 38% بدلا من تقليل أصولهم 18% خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت الدراسة إلى أن السوق يتوقع زيادة في المستثمرين الجدد خلال المستقبل القريب، فيما كشفت الدراسة أن على الرغم من شعبية العملة المشفرة كخيار استثماري، لا تفوقها سوى الأسهم، فقد استقرت نسبة الوعي والإلمام بالعملات المشفرة.

وأوضحت أن الاستثمار بالعملات المشفرة لا يزال يشهد إقبالا إلا أن معرفة الجماهير بها لم تسجل تقدما يذكر خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن مع استمرار العمة المشفرة في تشكيل مكانتها في المشهد المالي العالمي، تستمر التحفظات بين المستثمرين المحتملين، إذ لا تزال المخاوف المتعلقة بالمخاطر الممكنة ونقاط الضعف الأمنية والطبيعة المعقدة للأصول الرقمية تعمل كرادع في هذا الإطار.

المخاطر المرتبطة

ووفقا للدراسة فإن في الربع الثاني من العام الحالي، تم تحديد المخاطر المرتبطة بـ 47%، وعدم الوعي حول ماهية العملات المشفرة 33%، كحواجز أساسية أمام الدخول عبر الأسواق.

وذكرت أن التصورات العالمية للعملات المشفرة لا تزال عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، موضحة أن في أمريكا اللاتينية انخفضت معايير الأمن (-0.6 مقابل فبراير '23) والثقة (-0.7 مقابل فبراير '23) في الربع الثاني '23. والأسوأ من ذلك، فان نسبة التفاؤل (-9٪ مقابل 23 فبراير) والحماسة للاستثمار (-6٪ مقابل فبراير '23) قد تضاءلت بينما زادت نسبة عدم اليقين في العملات المشفرة الى (+7٪ مقابل فبراير '23).

وأفادت بأن في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، واجه المستهلكون مؤخرا مخاطر أكبر مع العملات المشفرة، لكن التوجهات للاستثمار فيها أصبحت أكثر إيجابية في الربع الثاني من عام 23. ويلاحظ ان المستثمرين في هذه الأسواق أكثر تفاؤلا (+4 إلى 5٪ مقابل فبراير '23)، متحمسون (+4 إلى 5٪ مقابل فبراير '23) وملهمون (+8٪ مقابل فبراير '23).

وسائل التواصل الاجتماعي

ولفتت الدراسة إلى أن آراء المستثمرين -بغض النظر عن مكان وجودهم جغرافيا- تتشكل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الخاصة بالعملات المشفرة، التي تظل المصادر الرئيسية للحصول على مدخل حول العملات المشفرة حيث يحتل الخبراء والأصدقاء المرتبة 4 و5 على التوالي.

وقالت الدراسة: إن بالإضافة إلى الاتجاهات الإيجابية في ثقة المستهلك، فإنه توجد زيادة بنسبة 3% في المستثمرين العالميين في العملات المشفرة، في الربع الثاني من 2023، مقابل الربع الأول، لا سيما في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة (+5٪ مقابل فبراير '23) وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (+3٪ مقابل فبراير '23).

محافظ العملات المشفرة

وزاد مستثمرو العملات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الناشئة (+6٪ مقابل فبراير '23) وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (+3٪ مقابل فبراير '23) وأمريكا الشمالية (+ 10٪ مقابل فبراير '23) نسبة أصولهم القابلة للاستثمار في العملات المشفرة. والعكس صحيح بالنسبة لأمريكا اللاتينية (-2٪ مقابل فبراير '23) وأسواق أسيا والمحيط الهادئ (-3٪ مقابل فبراير '23)، إذ قلص المستثمرون حجم محافظهم للعملات المشفرة.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن «تولونا»، أن العملات المشفرة رسخت نفسها بقوة كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية إذ تبنت المنصات الرئيسية وحتى الحكومات مدفوعات العملة الرقمية، مما عزز أهميتها الدائمة وملاءمتها.

وكشفت الدراسة عن مشهد ديناميكي للعملات المشفرة في الربع الثاني من عام 2023، مع مشاعر وتصورات متنوعة بين المستثمرين على مستوى العالم، مشيرة إلى أن تلك الأفكار تلعب دورا أساسيا في فهم السوق وتشكيل استراتيجيات المؤسسات المالية.

وبحسب الدراسة يتوقع معظم المستثمرين استمرار شتاء التشفير طوال بقية العام، فيما يحافظ الكثيرون على تفاؤل حذر بشأن النمو المحتمل للعملات المشفرة في المستقبل القريب.