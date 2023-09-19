شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرف الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 82,089,260 ريالاً، وذلك لكمية 45,169 طناً، لعدد 107 مزارعين. ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,585,582,719 ريالاً، وذلك لكمية 892,491 طناً، لعدد 2596 مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1,157,060 طناً، لعدد 3185 مزارعاً.