شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 3 فرص استثمارية في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة الباحة، 3 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مدارس خاصة بجوار سوق الخضار على مساحة 7516.67 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى وجلسات بجوار المركز الحضاري على مساحة 1751.9 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مقهى وجلسات بحديقة بهجة رغدان على مساحة 67.8 متراً مربعاً.

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ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".