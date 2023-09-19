شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق اليوم يسجل 17760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم ارتفاعا ملحوظا بحوالى 240 جنيها خلال الـ24 ساعة الماضية مع ارتفاع أسعار الذهب بحوالى 30 جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن 17760 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بدعم من تحرك إيجابى فى سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى توقف زخم الهبوط الذى سيطر على تحركات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بينما يظل الترقب هو السمة الأساسية فى الأسواق المحلية.

افتتحت أسعار الذهب عيار 21 جلسة اليوم الثلاثاء عند المستوى 2215 جنيها للجرام قبل أن يرتفع ويتداول حاليًا عند المستوى 2220 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيها.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع ملحوظ فى أسعار الذهب المحلى فقد افتتح الجلسة عند المستوى 2180 جنيها للجرام وسجل أدنى مستوى عند 2178 جنيها للجرام قبل أن يبدأ السعر فى الصعود ويغلق عند المستوى 2210 جنيها للجرام مرتفعًا بمقدار 30 جنيها، بحسب جولد بيليون.

ارتفاع الذهب المحلى جاء فى ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة فى السوق العالمى لتتخطى المستوى 1930 دولارا للأونصة.