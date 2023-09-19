شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجديد للقابضة للتشييد والتعمير يبدأ نشاطه بحضور مجلس إدارة "العبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور هانى عثمان سليمان الرئيس الجديد العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نشاطه بزيارة شركة العبد العامة للمقاولات إحدى الشركات التابعة.

ومن المنتظر أن يشهد الرئيس الجديد للشركة القابضة اجتماع مجلس إدارة شركة العبد ،بحضور المهندس على الصاوى رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة ، بينهم أحد مستشارى الوزير الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا بمجلس الادارة .

كان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أصدر قرارا بتكليف المهندس هانى عثمان سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للتشييد والتعمير وقائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، مع استمرار المحاسب أسامة الحسينى عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن التطوير والتحديث وتحسين الأداء هو عملية ديناميكية ومتغيرة فى إطار الاستراتيجية العامة التى يجرى تنفيذها للنهوض بالقطاعات التابعة لتنمية العوائد وزيادتها بمعدلات تعبر عن حجم الأصول التى نمتلكها، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

من المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة اليوم عددا من التحديات من بينها المستحقات لدى جهات الإسناد، وعدد من المشكلات المتعلقة بالشركة .