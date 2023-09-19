شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم يسجل 2220 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاع إلي مستوي 2220 جنيها للجرام وسط تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2537 جنيها.

عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.

الجنيه الذهب 17760 جنيها.

الذهب مستهل تعاملات الأسبوعمع بداية تداولات الأسبوع ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية حيث يتجادل كبار المشرعين الجمهوريين حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الإنفاق المالي الأوسع.

وأمام المشرعين حوالي أسبوعين لتمرير مشروع قانون الإنفاق الجديد وتجنب الإغلاق، ولكن تاريخياً شهد الذهب مكاسب قليلة خلال فترات الإغلاق الماضية، حيث أدى إغلاق الحكومة في 2018 - 2019 والذي كان أطول فترة إغلاق حكومي في التاريخ إلى ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 20 دولارًا فقط على مدار 35 يومًا.

دعمت هذه المخاوف الذهب كملاذ آمن مع بداية الأسبوع قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واجتماع البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني المقرر عقدهم هذا الأسبوع.

تراجع عقود شراء الذهب :

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، ارتفاع كبير في عقود بيع الذهب بمقدار 14044 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 98 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كبير في عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء، حيث وصلت صافي مراكز شراء الذهب عند أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، وفق جولد بيليون.

وأدى تزايد فرص الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى استنفاد شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر، وبالنسبة للاستثمار في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فقد شهدت خروج استثمارات تصل إلى 130 طن من الذهب خلال عام 2023 بقيادة كل من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب سياسة التشديد النقدي للبنوك المركزية وعمليات رفع الفائدة.

في المقابل شهدت صناديق الاستثمار في آسيا دخول استثمارات وصلت إلى 9.1 طن من الذهب هذا العام منها 6 أطنان في شهر أغسطس وحده، وذلك في ظل ضعف اليوان الصيني وانخفاض ثقة المستهلكين الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط.

التوقعات تشير إن جاذبية الاستثمار في الذهب ستزداد مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة ان عام 2024 سيشهد تأثيرات سلبية على النمو في ظل التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من الضغط على ديون الشركات.