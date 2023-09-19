شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يتعاون مع «تريد صن» في محفظة الاستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرم بنك الإمارات دبي الوطني شراكة مع منصة «كوريوليس إي إس جي» من «تريد صن»، شركة تقديم الحلول المؤتمتة، لقياس وتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات، حيث سترسخ هذه الشراكة موقع محفظة المجموعة من المنتجات المصرفية الخاصة بالمعاملات والخدمات الاستشارية المرتبطة بالاستدامة، من خلال الاستفادة من إطار التصنيف الشامل للمنصة لتقييم الأداء البيئي والمجتمعي، وحوكمة الشركات.

وستوفر الشراكة لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات إمكانية الاطلاع على مؤشرات وتصنيفات الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات لشركائهم في سلسلة التوريد، والاستفادة منها لتشجيع الموردين الحاليين على اعتماد عمليات مستدامة، إلى جانب تسهيل اختيار شركاء جدد في سلسلة التوريد يدعمون أهداف تلك الشركات وتطلّعاتها في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات، إضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من تقليل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة، والتي قد تضر مباشرة بالربحية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية والأنشطة التشغيلية السلبية وأي مخاطر متعلقة بالسمعة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة البنك: «إن الشراكة مع «كوريوليس إي إس جي»، تعكس التزام المجموعة بدعم عملائها، خلال رحلتهم في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات وتزويدهم بمجموعة واسعة من حلول التمويل التجاري في السوق، وتسخير الحلول المؤتمتة المبتكرة، حيث سيتمكن عملاؤنا من تعزيز ممارساتهم والتزاماتهم في هذه المجالات، لتحقيق مستهدفات الاستدامة التي تُمليها استراتيجياتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقليل انبعاثات الطرف الثالث من سلسلة التوريد الخاصة بهم، لقد بات من المعروف اليوم أن الشركات التي تشجع العمليات المستدامة تجذب مجموعة أوسع من المستثمرين، وبالتالي فإن اتساع اعتماد نظم تقييم مبادرات الاستدامة، سيساعد الشركات على بناء علاقات أقوى مع أصحاب المصلحة، وسيواصل البنك إرساء شراكات بنّاءة لمكافحة تغير المناخ واتخاذ التدابير من شأنها تسريع بلوغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هدفها الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

فيما قال نيجل هوك، الرئيس التنفيذي ل«تريد صن»: «نتعاون مع البنك وعملائه لتحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة. إن البنية الأساسية للبيانات التي نوفرها تتميز بكونها محايدة وقابلة للتطوير، ما يوفر رؤية فريدة ومستقلة للأعمال التجارية العالمية، وبالتالي يساعد على تحقيق مستوى أفضل من الاستدامة ودعم ازدهار التمويل التجاري. لقد بنينا علاقة ممتازة مع البنك، ونتطلع إلى النمو معاً في هذا المجال الحيوي للاقتصاد العالمي».