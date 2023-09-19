شكرا لقرائتكم خبر عن سوفت بنك جروب تكسب 5.12 مليار دولار من اكتتاب «أرم هولدنجز للرقائق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجموعة الاتصالات العملاقة سوفت بنك جروب اليوم الثلاثاء، إنها ستحصل على 5.12 مليار دولار من عائدات الاكتتاب العام الأولي لشركة أرم هولدنجز للرقائق، وهي شركة بريطانية لتصميم الرقائق تحت التكتل الياباني ، بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية .

وأضافت كيودو، إن شركة أرم ، التي تشغل رقائقها معظم الهواتف الذكية في العالم ، سجلت أول ظهور لها في بورصة ناسداك الأمريكية يوم الخميس الماضي، في أكبر اكتتاب عام أولي يجري في الولايات المتحدة هذا العام ، الأمر الذي رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 65 مليار دولار.

سعر الإغلاق

ويعتبر بيع هذه الأسهم ناجحا على نطاق واسع ، نظرا لأن سعر إغلاق يوم التداول الأول بلغ 63.59 دولارا ، أي بنحو 25% أعلى من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 51 دولارا ، الأمر الذي يعكس حماس المستثمرين بشأن التطورات التكنولوجية الحديثة في الذكاء الاصطناعي ودور شركة أرم المتزايد في دعمها.

وستجدد العائدات صندوق التمويل لعملاق الاستثمار الياباني ، الذي سجل خسائر فادحة في العامين الماضيين بسبب انخفاض قيمة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي يستثمر فيها وسط ظروف السوق غير المواتية.

وقال المحللون إن بيع الأسهم، إلى جانب الانتعاش الأخير في السوق، يمكن أن يسرع استثمار سوفت بنك في الشركات الاستثمارية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي حيث أصبح من الأسهل على الشركة اليابانية جمع الأموال باستخدام أسهم آرمز كضمان.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم السبت إن مجموعة سوفت بنك تدرس حاليا استثمارا محتملا في شركة أوبن إيه آي ، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية طورت برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي".