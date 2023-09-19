شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: السعودية تعول على المبتعثين في صنع المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن رحلة ابتعاث الطلاب تعتبر أحد الجسور الثقافية المهمة والملهمة للتواصل الحضاري، مشيرا إلى ان السعودية تعول على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تمكين المواطن من المنافسة عالمياً في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في العاصمة الصينية بكين عدداً ، يرافقه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد السالم، ونائب الوزير لشؤون التعدين م. خالد المديفر، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي، والملحق الثقافي السعودي في الصين د. أحمد الزهراني.

وأشار الوزير إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها.

ويأتي اللقاء ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.

