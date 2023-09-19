شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة الكويت يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بـ 14.9 نقطة ليسجل 6989.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.21%.

وجرى تداول 177 مليون سهم نفذت عبر 10658 صفقة نقدية بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4.3 نقطة ليغلق عند 5766.70 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.07% من خلال تداول 98.12 مليون سهم عبر 4670 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 22.3 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7646.17 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 % من خلال تداول 78.9 مليون سهم عبر 5988 صفقة بقيمة 30.6 مليون دينار.