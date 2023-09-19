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مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.49 %

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وكالات - مسقط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4687.58 نقطة منخفضًا 22.9 نقطة، وبنسبة 0.49 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4710.52 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و107 آلاف و460 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 70.4 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و824 ألفًا و67 ريالًا عُمانيًّا.

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