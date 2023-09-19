شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 18 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.353 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.03 % ليبلغ مستوى 19954.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.38% ليبلغ مستوى3876.09 نقطة،

وشملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.1% ليبلغ مستوى5718.18 نقطة.