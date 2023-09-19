شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية للتأمين»: توزيع عوائد بيع كسور الأسهم للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة التعاونية للتأمين عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين والناتجة عن زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار الشركة لسهم واحد منحة لكل خمسة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الإثنين بتاريخ 1445/02/12هـ الموافق 2023/08/28م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن عدد الأسهم المباعة 2641، فيما يقدر العائد من عملية بيع كسور الأسهم 302.132 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 114.6 ريال.

وأضافت أن البنك الأهلي سيودع عوائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.