شكرا لقرائتكم خبر عن «أوك فيو» تتوسع في المنطقة انطلاقاً من أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة أوك فيو (أو في جي)، التي تعد أكبر مطور لمساحات واستادات الحفلات الكبرى في العالم، وشركة «إثارة» لإدارة الفعالية وتشغيل المرافق، عن إطلاق مشروع مشترك يتيح لمجموعة «أوك فيو» التوسع في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أسرع أسواق الفعاليات الترفيهية الحية نموًا في العالم.

وتتمتع «أو في جي» بشهرة عالمية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية في مجال خدمات الفعاليات الترفيهية الحية والضيافة المتكاملة، وتضم تحت مظلتها تسع ساحات كبرى للفعاليات الترفيهية قيد التشغيل أو التطوير في أمريكا الشمالية وأوروبا. فيما تقدم أو في جي 360، وهي الذراع إدارة المرافق التابع للمجموعة، خدماتها لأكثر من 300 ساحة حفلات واستاد ومركز مؤتمرات في مختلف أنحاء العالم.

استحواذ

وتتولى شركة «إثارة» مسؤولية التوريج للعديد من كبرى الفعاليات الترفيهية والرياضية في المنطقةـ ومن ضمنها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، وحفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والموسيقية والثقافية العالمية الكبرى، كما تشرف وتدير عددًا من أهم المرافق في دولة الإمالات العربية المتحدة، بما في ذلك الاتحاد أرينا والاتحاد بارك وحلبة مرسى ياس، وتمتلك خبرة طويلة ضمن المنطقة يما يتيح لكل من الشريكين استكشاف فرص نمو وتطوير معًا في جميع أنحائها.

يأتي إطلاق الشراكة بعد استحواذ «أو في جي» مؤخرا على شركة خدمات الضيافة البريطانية «روبارب هوسبيتاليتي كوليكشن» (آر إتش سي)، ولتتيح الشراكة الجديدة لشركة إثارة المجال للتعاون بشكل وثيق مع مؤخرًا مع آر إتش سي لتطوير تجربة ضيوف الفعاليات عن طريق تقديم خدمات متميزة في مجال الضيافة والأطعمة والمشروبات في وجهات الترفيه الحية في مختلف أنحاء المنطقة.

أسرع الاقتصادات

وبهذه المناسبة، علق تيم لويكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوك فيو: «تضم المنطقة مجموعة من أسرع الاقتصادات وأسواق الفعاليات الترفيهية الحية نموًا في العالم، ولهذا يعد إطلاق خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية يتعين على مجموعة أوك فيو اتخاذها. كما أن وتيرة التغير التي تشهدها المنطقة ومستويات الأحداث التي تستضيفها من مستوى إكسبو دبي 2020 وكأس العالم في قطر يجعلها واحدة من أفضل وجهات النشاط في هذه المرحلة. ونحن واثقون بأن التعاون مع شركائنا في إثارة سيتيح لنا الفرصة لتقديم نموذجٍ فريدٍ من النجاح في المنطقة يحاكي النجاحات التي حققناها في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا».

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «فخورون بإطلاق هذه الشراكة الجديدة مع مجموعة إوك فيو، فيما نواصل العمل على توسيع قدراتنا وحضورنا في مختلف أنحاء المنطقة وترسيخ مكانتنا باعتبارنا الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تنظيم الفعاليات وإدارة المرافق. ويمثل النمو القوي الذي تحققه المنطقة حيث أصبحت وجهة منتظمة لمجموعة من كبرى الأحداث والفعاليات العالمية أمرًا في غاية الأهمية، وبدوره أدى ذلك إلى زيادة الطلب على مرافق عالمية المستوى توفر مستويات فائقة للضيافة لتواكب هذه الأحداث وتوفر لضيوفها تجارب تحتفظ بها ذاكرتهم. وضمن هذا الإطارة تتيح لنا هذه الشراكة مع أو في جي فرصة العمل على مواصلة الابتكار في هذ المجال والاستمرار في تقديم فعاليات وفرص جديد في هذا السوق».