شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: مستمرون في تعزيز ريادة الإمارات بالسياسات المالية والاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الثلاثاء، أن الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية في المنطقة.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: تستضيف الإمارات اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية في المنطقة. يعد الاجتماع منصةً مؤثرة لصناع القرار في المجال المالي يتم من خلالها مناقشة قضايا الإدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية. استضافتنا لهذا الحدث الإقليمي ستنعكس بشكلٍ إيجابي على دول المنطقة والعالم، وسنسعى من خلالها الى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. مستمرون في تعزيز ريادة الإمارات لتكون ضمن أكثر دول العالم كفاءة في السياسات المالية والاقتصادية.