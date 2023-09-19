الارشيف / الاقتصاد

«وول ستريت» تحت الضغط بانتظار قرار «الفيدرالي»

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت الضغط بانتظار قرار «الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء؛ حيث يترقب المستثمرون في وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.3%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.4%.

ومن غير المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع؛ حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 99% أن يتخطى البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وفقاً لأداة «فيدواتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي»، وهي مقياس لتسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية. ويضع التجار فرصة بنسبة 29% فقط لرفع سعر الفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبدأ اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين، الثلاثاء. وسيقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعات السوق، الأربعاء. وسوف يراقب المستثمرون التعليقات حول مسار التضخم والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. (وكالات)

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا