شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت الضغط بانتظار قرار «الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء؛ حيث يترقب المستثمرون في وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.3%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.4%.

ومن غير المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع؛ حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 99% أن يتخطى البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وفقاً لأداة «فيدواتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي»، وهي مقياس لتسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية. ويضع التجار فرصة بنسبة 29% فقط لرفع سعر الفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبدأ اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين، الثلاثاء. وسيقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعات السوق، الأربعاء. وسوف يراقب المستثمرون التعليقات حول مسار التضخم والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. (وكالات)