شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الحجاز للمشروعات الزراعية بقيمة 4.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الحجاز للمشروعات الزراعية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 45 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه، وصفقتين على الشركة العربية الكندية للاستثمار السياحي 312.5 ألف سهم بقيمة 3.125 مليون جنيه، وصفقة على شركة أرابيسك ترافيل بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 633.2 ألف سهم بقيمة 16.5 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 881.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.66%، والعرب على 6.91%، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 171.5 مليون جنيه، 118.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 414.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 19954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5718 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 5631 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 1394 نقطة.