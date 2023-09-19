شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تعزز فرقها بربع مليون موظف استعداداً لموسم العطلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أمازون» إنها ستوظف 250 ألفاً في الولايات المتحدة للمساعدة في إدارة ذروة التسوق خلال فترة العطلات، كما تسعى إلى زيادة متوسط الأجر بالساعة لعمال المستودعات والتوصيل.

وتقوم «أمازون» عادة بتعزيز عدد موظفيها في ذروة موسم التسوق في العطلات، حيث تقوم بجلب جحافل من العمال المؤقتين حتى تتمكن من مواكبة الزيادة في الطلب بشكل أفضل.

ويعد رقم التوظيف أثناء العطلات خطوة مهمة مقارنة بالسنوات السابقة. وفي العام الماضي، قالت الشركة إنها ستوظف 150 ألف شخص للعمل في العطلات.

وقالت أمازون إن التعيينات ستشمل موظفي المستودعات والتوصيل بدوام كامل وجزئي وموسمي. وتتراوح الأجور بالساعة لهذه الأدوار بين 17 دولاراً و28 دولاراً، وتقدم الشركة مكافآت تسجيل دخول بقيمة 1000 دولار إلى 3000 دولار في بعض المواقع. وقالت الشركة إن موظفي المستودعات والتوصيل سيحصلون الآن على 20.50 دولار في الساعة في المتوسط، ارتفاعاً من 19 دولاراً في الساعة. (وكالات)