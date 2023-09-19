شكرا لقرائتكم خبر عن «صاروخ» يطيح سهم «روكيت لاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سهم شركة «روكيت لاب»، في تداول ما قبل افتتاح السوق، بعد أن عانت الشركة فشل إطلاق صاروخ لها، لأول مرة منذ أكثر من عامين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأكدت الشركة أن إطلاق صاروخها الحادي والأربعين «إلكترون»، الذي انطلق من نيوزيلندا، ويحمل القمر الاصطناعي «أكاديا 2»، انفجر بعد نحو 2.30 دقيقة من الرحلة. وقالت إنها بدأت العمل مع إدارة الطيران الفيدرالية للتحقيق في السبب الجذري لهذه المشكلة.

وتراجعت أسهم «روكيت لاب»، بنسبة تصل إلى 26%، في تداولات ما قبل الافتتاح من إغلاقها السابق عند 5.04 دولار.

ويأتي الفشل بعد أن بنت الشركة إيقاعاً ثابتاً من عمليات الإطلاق الناجحة، لتصبح ثاني أكثر شركات الصواريخ الأمريكية نشاطاً بعد «سبيس إكس». ولم يتعرض صاروخ إلكترون لفشل في مهمته منذ مايو/أيار 2021، حيث جرى إطلاق 19 عملية ناجحة في 28 شهراً منذ ذلك الحين (وكالات)