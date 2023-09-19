شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، أعقبه قطاعا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، يليهما قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 881.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.66%، والعرب على 6.91%، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 171.5 مليون جنيه، 118.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 414.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 19954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5718 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 5631 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 1394 نقطة.