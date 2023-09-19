شكرا لقرائتكم خبر عن «في إف إس غلوبال» تعيّن رئيس تمكين واندماج في مكاتبها بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «في إف إس غلوبال» تعيين طارق أحمد في منصب رئيس التمكين والاندماج في مكاتبها بدولة الإمارات، في خطوة هي الأولى من نوعها، وذلك في إطار التزامها المستمر بخطة التنوع والمساواة والاندماج التي تتبعها منذ فترة.

وسيشرف طارق على استراتيجيات وسياسات وإجراءات التوطين في الشركة، لتمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والحصول على فرص العمل المناسبة، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات بتوظيف مواطني الدولة في القطاع الخاص. وستتمثل مسؤولياته في اختيار وتوظيف المواطنين الإماراتيين وتطويرهم مهنياً، وتسهيل اندماجهم في شركة «في إف إس غلوبال» على مستوى الإمارات والعالم.

وسيهتم طارق في إطار منصبه الجديد بتعزيز الوعي والتركيز على أهمية التنوع الثقافي داخل المؤسسة، إضافة إلى تعزيز جهود التنوع والمساواة والاندماج في الشركة.

وقال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»: «يعد التنوع لبنة أساسية في عملياتنا التي نشرف عليها عبر 144 دولة، لخدمة 69 حكومة حول العالم. فالاندماج جوهر أساسي في منظومة القيم التي نؤمن بها، وجزء لا يتجزأ من سياسة التركيز على راحة وسعادة الموظفين بالدرجة الأولى. سعداء بانضمام طارق إلى فريق عملنا، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراته وتجاربه التي ستساعدنا على تعزيز مكانتنا وتطوير قدراتنا لتوفير الخدمات المميزة من الطراز الأول في دولة الإمارات».