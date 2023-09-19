شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال مؤتمر دولي بالمغرب حول الهيدروجين الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، بمشاركة حوالي 1000 من المسؤولين الحكوميين ورواد الصناعة والخبراء الدوليين من عدة بلدان.

وتسعى القمة التي تستمر يومين، إلى تعزيز حوار إقليمي ودولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعية والتكنولوجية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، وتبادل التجارب والخبرات في الميدان، ودراسة آفاق تطوير الإنتاج والتحويل والتخزين والتوزيع والاستخدام.

الهيدروجين الأخضر

يقام على هامش القمة معرض يضم مجموعة من الأروقة التي تقدم للزائرين أحدث الابتكارات والمشاريع الناجحة التي تعتمد على الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.