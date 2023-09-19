شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-9-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 881.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.66%، والعرب على 6.91%، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 171.5 مليون جنيه، 118.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 414.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 19954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5718 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 5631 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 1394 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 333 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.16%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 24.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 62.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.46%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 7.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 35.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.38%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.76%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 15.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.819 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.36%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.445 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%.