شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: نتوقع تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث فى شركة أى جى هيرمس، أن يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة فى اجتماع الخميس مدعومًا بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضى بنسبة 1% وتباطؤ التضخم على أساس شهرى رغم ارتفاعه على أساس سنوى بأعلى معدلات فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

وأوضح فى مداخلة هاتفية عبر عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن كبح جماح التضخم يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية وإنما أيضا إيجاد حلول لمشكلات العملة داخليًا وتأثيرها على معروض السلع.

وكشف أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولار للبرميل يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة بإعتبار الطاقة مؤثر أساسى فى أسعار السلع.

وتوقع باشا أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين تباطؤ بالأخص على أساس سنوى لكن ستبقى الضغوط التضخمية قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية ومن ثم تأثيرها على معروض السلع ومن ثم تراجع الأسعار.