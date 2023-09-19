شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تستأثر بنصف مليار درهم من سيولة الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة قوية على الأسهم القيادية في الأسواق الإماراتية، في جلسة، الثلاثاء، لتقود مؤشر سوق دبي للارتفاع 0.65 % إلى 4074.72 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة طفيفة 0.05% إلى 9822، 31 نقطة.

واستقطبت أربع شركات قيادية سيولة ب 562.5 مليون درهم، منها «الإمارات دبي الوطني» ب123.15 مليون درهم مرتفعاً 2.89% إلى 17.8 درهم. وكانت «فوتسي راسل» أضافت البنك إلى المؤشرات العالمية لرأس المال الكبير، وفقاً لمراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، التي باتت نافذة، أمس الأول الاثنين،. كما استقطب «إعمار العقارية» سيولة ب70 مليون درهم مرتفعاً 0.99% إلى 7.12 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «العالمية القابضة» ب228 مليون درهم مرتفعاً 0.57% إلى 406 دراهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» بسيولة ب141.4 مليون درهم، وصولاً إلى 20.7 درهم، بعد ارتفاع نسبته 2.68%.

واجتذبت الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 951.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و391.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة نحو 290 مليون سهم، توزعت بواقع 194 مليون درهم سهم في أبوظبي، و96 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 44 شركة، وجاء ذلك خلال تنفيذ 18832 صفقة.

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سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والمرافق.

وفي قطاع المالية، ارتفع «أملاك» 0.11%، و«أمانات» 0.93%، و«دبي الإسلامي» 0.35%، و«شعاع كابيتال» 1.68%.

وعلى صعيد العقار، ارتفع «إعمار للتطوير» 1.97%، و«تيكوم» 2.35%، مقابل نزول «ديار» 0.29%، و«الاتحاد العقارية» 0.25%.

وبخصوص قطاع الصناعة، ارتفع «أرامكس» 0.91%، و«دبي للاستثمار» 0.41%، و«الخليج للملاحة» 0.41%، و«سالك» 0.6%، أمام نزول «العربية للطيران» 2.83%.

وعلى صعيد المرافق، ارتفع «ديوا» 0.79%، و«تبريد» 0.57%، مقابل نزول «إمباور» 0.53%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى 9822.31 نقطة، مع ارتفاع أسهم في قطاعات الصناعة والمالية والاتصالات.

وأمام ارتفاعات «العالمية القابضة» في قطاع المالية، تراجعت أسهم «أبوظبي التجاري» 1.46%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.95%، و«أبوظبي الأول» 1.6%.

وفي قطاع الصناعة، خالف عدد من الشركات مكاسب«ألفا ظبي»، إذ تراجع «الجرافات البحرية» 1.67%، و«موانئ أبوظبي» 0.48%، و«أدنوك للإمداد» 0.28%، مع استقرار «حديد الإمارات-أركان»، من دون تغيير.

وفي الطاقة، ارتفع «دانة غاز» 0.57%، و«أدنوك للتوزيع» 0.8%، مقابل نزول «أدنوك للحفر» 1.8%، واستقرار «أدنوك للغاز».

وعلى صعيد العقار، ارتفعت أسهم «إشراق» 2.46%، و«منازل» 1.7%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.88%، مقابل نزول «الدار» 0.73%. وفي الاتصالات، ارتفع «إي آند» 0.59%، أمام تراجع «الياه سات» 0.78%.

وانخفضت أسهم «فيرتغلوب» 1.7%، و«بروج» 0.74%، و«برجيل» 3.16%، و«طاقة» 0.28%.

توجه السيولة

تصدر قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في سوق العاصمة «العالمية القابضة»، تلاه «ألفا ظبي»، وفي المركز الثالث «ملتيبلاي» بسيولة 110 ملايين درهم، متراجعاً 0.74% عند مستوى 4 دراهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة بنحو 40 مليون درهم، مستقراً عند مستوى 3.44 درهم.

وفي سوق دبي، جاءت صدارة التداولات ل«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية»، وبحسب الترتيب جاء ثالثاً «الخليج للملاحة» بسيولة 54 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 7.29 درهم، ثم «مصرف عجمان» بتداولات بت28.5 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 2.24 درهم.

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 19.24 مليون درهم محصلة شراء، منها مليون درهم محصلة شراء العرب، و18.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 19.24 مليون درهم محصلة بيع، منها نحو مليوني درهم محصلة بيع الخليجيين، و17.25 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 114.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و2.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و97 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 114.8 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

تباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 9.6 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 17.8 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 17.8 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بسوق دبي بصافي استثمار 9.6 مليون درهم محصلة بيع.