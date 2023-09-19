شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتراجع.. وعائدات سندات الخزانة إلى أعلى مستوى منذ 2006 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء حيث تنتظر وول ستريت نتائج اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وخسر داو جونز 93 نقطة، أو 0.3٪. وانخفض كل من مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك بنسبة 0.2٪.

وانزلقت أسهم ديزني بأكثر من 3٪ بعد الإعلان عن خطط لمضاعفة استثماراتها تقريبا في أعمال الرحلات البحرية والمدن الترفيهية.

وارتفع مخزون توصيل البقالة إنستاكارت Instacart بأكثر من 20٪ في جلسة الإدراج وبدء تداول السهم.

وبدأ اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين، ومن غير المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند الإعلان عن قراره يوم الأربعاء، حيث يقوم المتداولون بالمراهنة على عدم رفع الفائدة بنسبة 99٪، ويضع المتعاملون فرصة بنسبة 29٪ فقط للارتفاع في نوفمبر.

وسيقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا توقعات اقتصادية يوم الأربعاء. وسيراقب المستثمرون التعليقات حول مسار التضخم ومستقبل السياسة النقدية.

عوائد السندات

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ 2006 خلال تداولات الثلاثاء، في ظل تقييم الأسواق لمرونة الاقتصاد الأمريكي رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس تقريباً إلى 5.088%، بعد أن لامس 5.101%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2006.

كما زاد العائد على السندات المستحقة بعد 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.338%، بعد أن لامس 4.372% وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007.

(وكالات)